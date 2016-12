Thohir e Kakà a cena da Seedorf:  il derby inizia a tavola 

21:30 - Seedorf il padrone di casa. Kakà il più assiduo degli habitué. Thohir l'ospite gradito. Vicini ma rigorosamente divisi. Così come si conviene a pochi giorni dal derby. Tre tavoli apparecchiati in uno dei ristoranti più "in" di Milano, quello appunto di proprietà dell'allenatore del Milan. Incontro casuale e stuzzicante: Clarence a fare gli onori di casa, il brasiliano a cena con la moglie, il presidente dell'Inter accompagnato da Angelo Mario Moratti e Marco Bogarelli (presidente Infront con cui il tycoon indonesiano ha appena firmato un contratto da 80 milioni per i prossimi quattro anni) per trascorrerein relax l'ultima serata della sua settimana italiana. Saluti, scambi cordiali di battute e, perché no, anche un sano in bocca al lupo in vista della sfida di domenica sera. Poi tutti ai propri posti. Confidenza sì ma non troppa. All'orizzonte c'è Milan-Inter. Vicini ma rigorosamente divisi...