Thohir e il patto col Chelsea

08:42 - I rapporti col Chelsea di Abramovich, prima di tutto: il mercato dell'Inter passa dalla squadra di Mourinho. Poi il discorso aperto col Manchester United, modello di strategia e di sviluppo calcistici. Erick Thohir a Londra, in compagnia di Fassone e Williamson, i suoi più stretti collaboratori in casa-Inter, ha concluso in tribuna allo Stamford Bridge il suo lavoro.

Mercato. Quali saranno i margini per approdare a Fernando Torres e Obi Mikel, l'attaccante e il centrocampista messi in lista per l'Inter 2014-15? I rapporti con Mourinho sono consolidati, attraverso la famiglia Moratti. Quelli con Abramovich hanno uno spunto in più visto che è stata l'occasione per conoscersi. Capire la qualità di Torres e Obi Mikel, beh, non serviva (fra l'altro Torres ha giocato dieci minuti, Obi zero). Le porte sono aperte, a giugno se ne parlerà.

Società. Da qualche giorno, il nome di Michael Bolinborke è associato all'immediato futuro dell'Inter. Stretega del Manchester United (stadio, marketing, eventi, ovvero le fonti di introito di un club a prescindere dai diritti tivu), 46 anni, dicono sia un autentico mago nel settore. Sarebbe pronto a sbarcare nel mondo-Inter, occupandosi anche del restyling di San Siro. Il Daily Mail scrive che si tratta solo di voci.

Infine la questione allenatore. A Londra, Thohir ha saputo della smentita di Mancini. Il quale ha detto: "Da qualche giorno circola la voce che io sarei in contatto con l'Inter. Non è vero. Sono a Istanbul e intendo continuare qui la mia avventura". Thohir continua a dire che Mazzarri resterà anche la prossima stagione. Appunto.