Thohir: "Dzeko, Torres e Morata. Uno arriverà"

16:58 - Casa-Inter, settimana ad alta tensione. Oggi il presidente Thohir in Lega, domani la temuta stangata del Giudice sportivo (curva chiusa per due turni?), mercoledì l'assemblea col piano finanziario, predisposto dal nuocvo gruppo dirigente in accordo con la famiglia Moratti e attraverso il quale passa il futuro nerazzurro. Il tutto preparando il derby di domenica sera: ultima spiaggia del Milan, e appuntamento che l'Inter non può permettersi di sbagliare.

LA PRIMA VOLTA CON AGNELLI

Ecco quel che aspetta Erick Thohir. Piani e strategie, perché il progetto-Inter passa soprattutto dalle decisioni delle prossime ore, e non solo indicando la strada che porta in Europa League, con o senza preliminari. I 7 punti conquistati contro Sampdoria, Parma e Napoli, 6 gol fatti e zero subiti, hanno aggiustato la classifica e allentato la morsa del malumore. La posizione di Mazzarri, ufficialmente mai in bilico, ma si sa come va il mondo del Pallone, è tornata stabile e una prospettiva europea è il minimo che Thohir pretende, onde evitare un'estate difficile.

In mattinata, Thohir è impegnato in incontri di livello commerciale e isituzionale in attesa di presentarsi in Lega, dove è arrivato poco dopo le 14. Per il presidente nerazzurro, la prima, vera occasione nella sede istituzionale del calcio di serie A e l'incontro con Andrea Agnelli, fra gli altri. Parlando del caso Guarin-Vucinic, tre mesi dopo, e per la prima volta. Dopo circa un'ora, Thohir ha lasciato l'assemblea senza rilasciare dichiarazioni.



PARLA THOHIR. MA A GIACARTA

Erick Thohir nonha ancora parlato, oggi, a Milano. Inter News ha scovato le sue parole dettate, qualche giorno fa, a Giacarta. Eccole:

“Noi siamo felici con Mazzarri, dobbiamo dargli un altro anno rispettando il contratto".

"I giocatori? Adesso in difesa abbiamo gente come Nagatomo, Juan Jeus, Vidic, quindi siamo messi bene. A centrocampo c’è gente come Hernanes e Kovacic e in attacco Palacio e Icardi, penso quindi che siamo abbastanza a buon punto. C’è però bisogno di aggiungere giocatori in modo da essere competitivi in campionato e Champions. Il problema dell’industria calcio è il fatto di cambiare giocatori e allenatore, ma le grandi squadre come Barcellona e Ajax rimangono le stesse almeno per 2-3 anni e poi fanno le loro valutazioni”.

Sulla questione attaccanti aggiunge: “Non ci sono piani per i vari Dzeko, Morata e Torres, ma sarebbe un bene se almeno uno di loro venisse all’Inter. Adesso l’Inter è in fase di transizione, nove giocatori finiranno il contratto e noi valuteremo queste situazioni: ad alcuni sarà rinnovato l’accordo”.

Sull'arrivo di Vidic: “Riempirà un vuoto nel settore difensivo”.