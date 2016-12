Thohir cerca soldi. Mazzarri un record

15:50 - Hernanes e D’Ambrosio. Poi Vidic. Ed è rimasto Guarin. Parlare di calciomercato, nell’Inter di Thohir, era un’ossessione in negativo e quasi una sfida al buonsenso, fino a due-tre giorni dalla chiusura del 31 gennaio. Poi tutto si è ribaltato, coi colori forti di uomini forti: e anche i risultati, non a caso, sono arrivati: 6 punti nelle ultime 2 partite.



Questo è il presente. Ora tocca a Mazzarri e alla squadra chiudere come si deve la stagione, da qui al 18 maggio. E tocca invece a Thohir e al gruppo dirigente che lo affianca (Fassone e Ausilio) nonché a Williamson, l’uomo di fiducia del presidente che governerà l’Inter nel prossimo triennio, tracciare le linee strategiche perché l’Inter consolidi i suoi conti. E dunque il suo calciomercato estivo, con altri nomi importanti in agenda.E i conti in casa-Inter sono materiale di queste ore, imminenti. Thohir è a Giacarta, lo ha raggiunto il dg Fassone con un dossier che vale 141 milioni di euro: sono i debiti consolidati del club, debiti garantiti da istituti bancari italiani che Thohir provvederà a spostare presso banche indonesiane. E’ il secondo passaggio dei poteri, da Moratti al nuovi presidente. A novembre, per 75 milioni, passava di mano il 70 per cento del pacchetto azionario; ora viene trasferito il debito, dalla garanzie-Moratti a quelle Thohir.

Per ottenere il sì dalle banche (scontato), Thohir e i dirigenti hanno predisposto un piano di sviluppo commerciale del marchio Inter che prevede l’espansione sui mercati di Indonesia, Singapore, Thailandia, Malesia, Vietnam e Cambogia. (Non ancora Cina, Giappone e India: ci sarà in tal senso una fase due). Oltre a questo, un progetto sportivo che proietti la squadra a un ritorno immediato in Europa: Europa League, al momento, la zona-Champions è lontana. E un piano triennale, da qui al 2017, per i traguardi massimi, che sono lo scudetto e la Champions League.

Venerdì 21 febbraio, poi, il Cda dell’Inter. Sarà l’occasione per ridisegnare il gruppo di potere, via Roeslani le cui quote sono state rilevate da Thohir, che così avrà formalmente il 56 per cento del pacchetto azionario dell’Inter (il 30 per cento a Moratti, il 14 a Soetedjo).

E in attesa del ritorno a Milano (sarà in tribuna per Inter-Cagliari), Thohir ha voluto citare tre giocatori che, ciascuno per le sue competenze) hanno rimesso in moto la squadra: “Grazie a Hernanes abbiamo più fantasie in attacco. Icardi ha dimostrato quanto può essere pericoloso. E Samuel è in intramontabile guerriero”. La terza vittoria consecutiva, ovvio, la mette in conto. All’Inter di Mazzarri non è ancora riuscito di mettere in fila tre successi uno dopo l’altro. Un record.



SUL MERCATO ASSALTO A EVRA

Intanto, dopo Vidic, l'Inter ha in mano anche Evra. Con il laterale francese non è ancora fatta, ma i nerazzurri ne stanno parlando e nel recente viaggio inglese di Piero Ausilio ci sono stati dei contatti con l'entourage del giocatore che, come il compagno dello United, è a fine contratto.