Thohir alla Pinetina carica l'Inter

11:23 - Erick Thohir è tornato a Milano. Il presidente dell'Inter è atterrato a Malpensa con due ore di ritardo via Doha e all'uscita del gate si è fermato con i giornalisti: "Mercato? Ci serve un top player, ideale uno tra Morata, Dzeko e Torres. Via Handanovic? La sua cessione non è in programma. Evra? Nessuno contatto. Sagna? Ha scelto di restare in Premier". La sconfitta con l'Atalata fa male: "Triste ma non arrabbiato. Nessun problema con Mazzarri". Alle 16, Thohir è arrivato alla Pinetina per l'allenamento della squadra. Ora vuole i tre punti con l'Udinese: domani sarà in tribuna.

Parla Thohir: "Non sono mai stato arrabbiato, non ho nessun problema con l'allenatore Mazzarri e con il management. Quando perdi come abbiamo fatto contro l'Atalanta è normale essere triste, come tifoso e presidente". Per il presidente, intervistato dal nostro Marco Barzaghi, non è ancora tempo di bilanci: "Dobbiamo vedere tutto alla fine della stagione". Il mercato, invece, è già iniziato: "Abbiamo bisogno di un top player e uno tra Dzeko, Torres e Morata sarebbe buono per il futuro come mi è stato chiesto. Evra? Non abbiamo avuto nessun contatto. Sagna? Ha scelto di rimanere in Premier. Il futuro di Handanovic? Per ora non pensiamo di venderlo. Ritorno di Bardi? La cosa buona è avere due portieri di questo livello". Infine sul Milano: "Non è ancora la mia seconda casa, ma ho ancora molte cose da fare qui".



Intanto su La Gazzetta dello Sport c'è un'intervista esclusiva all'indonesiano. Il presidente dell'Inter ha svelato i suoi piani: "I tre punti fondamentali sono avere un club sano a livello finanziario, competitivo in campo ma anche con una visibilità globale. Big match al sabato alle 15 per il mercato asiatico. In Europa tanti mi hanno cercato, anche un altro club italiano..."

Quello di Thohir sarà un soggiorno breve a Milano: già sabato ripartirà per l'Indonesia. Parteciperà comunque al Cda dell'Inter e a quello di Inter Brand che si terranno proprio sabato mattina. Il presidente nerazzurro torna a Milano per dei colloqui con le banche e per continuare a lavorare sul mercato. Domani sera sarà in tribuna a San Siro per il match contro l'Udinese al fianco di Massimo Moratti.