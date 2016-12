Thohir a Washington: "Grande Inter. E ora, mercato"

18:14 - Basta poco per rallegrare un'estate. Il "poco" dell'Inter negli Usa, in verità, è il 4-3 (rigori) al Real Madrid. E tanto basta perché intorno e dentro il club si respiri, d'improvviso, un'aria che spazza un po' il grigio dell'ultima stagione. Così ora che ci sono tutti, a Washington, nel senso che è arrivato anche il presidente Thohir, ecco che i fatti e le parole procedono paralleli: partite, azioni di calciomercato, parole -appunto- di fiducia guardando l'immediato futuro.

Thohir, così riportano, ha detto poche cose elogiando la squadra: "Mi è piaciuta la difesa, contro il Real. C'era molta intensità, una battaglia e i ragazzi sono stati bravi". Elogio collettivo, ci mancherebbe.

Ora gli appuntamenti da qui a mercoledì. Col Manchester United per Hernandez, trattativa che può comprendere Guarin. Col Southampton, e qui arriva la voce inglese che Osvaldo è dell'Inter, da verificare. La spinta decisiva per Medel, che sommato a M'Vila significa muscoli a centrocampo, quel che mancava all'Inter la scorsa stagione. Ci sarà altro, poi. Il capitolo (belle) sorprese non sarà vuoto.

Per ultima, un'altra cosa riferita a Thohir: "L'obiettivo è arrivare in Champions. Penso che ce la faremo".