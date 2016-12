Thohir a Londra, per il Chelsea e il mercato

16:30 - Da San Siro allo Stamford Bridge. Da Inter-Bologna a Chelsea-Parsi St Germain, magari sospirando su ciò che non è, oggi, l'Inter. E quello cge è nei suoi progetti, ma quando? Erick Thohir, in soggiorno di lavoro a Londra, dicono possa sedersi in tribuna questa sera, ospite d'onore per il quarti di finale di Champions League fra la squadra di Mourinho e quella di Blanc, senza Ibra i francesi, col dubbio Eto'o i londinesi. C'è la storia dell'Inter di cinque scudetti e del Triplete. C'è il mondo Inter e Thohir è giusto che ci sia. Ci sarà?

Fra l'altro, un paio di giocatori del Chelsea, Fernando Torres e Obi Mikel, sono da due mesi obiettivo consolidato di Thohir, che è a Londra in compagnia di Marco Fassone. Attendiamo sviluppi.