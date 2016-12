Thohir, 170 milioni per la nuova Inter: parte la fase-due

19:11 - Erik Thohir è presidente dell'Inter dal 15 novembre 2013. Ma solo dopodomani, 28 marzo 2014, lo sarà a pieno titolo e alla fine di maggio lo sarà totalmente. Già, perché nell'affare-Inter vanno ancora sistemati 170 milioni di euro: ovvero l'esposizione debitoria della famiglia Moratti verso istituti di credito italiani (quattro), che Thohir sta provvedendo a spostare verso due istituti di credito indonesiani. E per questo venerdì sarà impegnato in lunghi colloqui istituzionali per portare a compimento l'operazione.

La garanzia che Thohir porterà a corredo dell'operazione sarà l'Inter, il progetto economico che prevede la riduzione del debito e l'incremento dei profitti, i margini di crescita con l'espansione del marchio nei Paesi asiatici e nordamericani, il bilancio risanato e ovviamente un progetto tecnico che preveda una squadra competitiva a livello europeo nell'arco del prossimo triennio.

Non si parla, al momento, di nuovo stadio: quella che era, fino a tre mesi fa, una delle priorità. Il progetto-stadio nell'area di Expo 2105 è stato lasciato al Milan. L'Inter, secondo quanto trapela, si occuperà della ristrutturazione di San Siro che già nel 2015-2016 prevede lavori per ospitare la finale di Champions League del 2016.