Thiago Silva: "Milan, spero di tornare tra un po' come ha fatto Kakà"

15:28 - Sono vere e proprie parole d'amore quelle che Thiago Silva riserva per il Milan, un passato (dal 2009 al 2012) mai dimenticato e magari, chissà, anche un prossimo futuro: "Ai tifosi milanisti mando un grosso bacio, speriamo di vederci presto - dice il brasiliano -. Difficile tornare a breve, però spero di tornare tra un po' come ha fatto Kakà, che ha realizzato una storia bellissima tornando per il bene di tutti".

Thiago Silva si rivolge ai tifosi rossoneri nel corso di un'intervista a Sky Sport: "Dispiace essere andato via senza salutarvi, perché non sapevo che sarei partito dal Milan". Il capitano del Psg parla anche di Alex, difensore nel mirino dei rossoneri per la prossima stagione: "Gli ho consigliato di andare al Milan, ma tra le parti non c'è ancora stato alcun contatto".