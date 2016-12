Thiago Silva: "La verità sul litigio con Ibra"

12:23 - Parigi, sette giorni fa, dalla stampa spagnola. Thiago Silva è sul mercato, il brasiliano non vuole più restare a Parigi, ha litigato e di brutto con Ibrahimovic. Fra l'altro, l'arrivo di David Luiz dal Chelsea è un altro indizio a supporto dell'imminente addio dell'ex milanista.

Sette giorni dopo, su Placar, il brasiliano precisa la sua verità. “Durante un allenamento Ibra fallì cinque passaggi consecutivi e non gli dissi niente. Poi quando ne sbagliai uno io, lui mi rimproverò. Ci fu una discussione in allenamento poi finì lì. Dopo quando si tranquillizzò venne a chiedermi scusa nello spogliatoio, dicendomi che era la prima volta che si sbagliava nella sua vita. In seguito non abbiamo mai più avuto problemi. La nostra relazione è molto buona. Quando parla Ibra preferisco non rispondere perché so come può reagire, meglio contare fino a dieci”.