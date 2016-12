Tevez trascina la Juve al record: 2-1 al Parma

00:18 - La Juve firma il record di 15 vittorie consecutive in casa grazie al successo sul Parma e tiene a distanza la Roma. Allo Stadium i bianconeri si impongono per 2-1 al termine di un match non facile. Sembrava una gara chiusa nel primo tempo con le reti di Tevez al 25' e 32', ma nella ripresa la squadra di Donadoni rialza la testa con l'ex Molinaro al 17'. Poi, però, arriva l'espulsione di Amauri (gomitata a Chellini), che tarpa le ali ai gialloblù.

LA PARTITA

Dopo Napoli e Roma, si sapeva che quella con il Parma, tra le nove sfide rimanenti, sarebbe stata la più difficile per la Juve. E così è stato. Alla fine i bianconeri sono riusciti a portare a casa tre punti pesantissimi, più di quanto si possa immaginare, nella corsa al terzo scudetto. E la sofferenza finale lo ha dimostrato. Conte lo sapeva benissimo, tanto da non aver pensato ai prossimi match del San Paolo e di Lione, schierando la migliore formazione possibile. Il fatto è che ancora una volta la Vecchia Signore è calata alla distanza e dopo aver dominato nella prima ora, si è complicata la vita contro un avversario che forse non meritava di perdere e che ha visto interrompersi la sua striscia di 17 risultati utili consecutivi, iniziata e finita proprio contro la Juve. Che ora è rimasta l'unica imbattuta del 2014.

Come detto, Conte sapeva bene che contro questo Parma ci sarebbe voluta una grande prova e per questo decide di schierare l'undici titolare, con l'unica eccezione dell'infortunato Barzagli. E le difficoltà non mancano fin dall'inizio, con la squadra di Donadoni brava a coprire tutti gli spazi e pericolosa nelle ripartenze orchestrate da Cassano, che si affida più a Molinaro, che a Biabiany per le incursioni gialloblù. Ed è proprio dell'ex difensore bianconero la prima occasione, con Molinaro che anticipa Caceres e tenta una deviazione sulla quale Buffon ha i riflessi pronti. Si capisce subito, insomma, che sarà vietato sbagliare. Il problema è che il Parma commette due errori nel giro di sette minuti e viene punito: prima perde una palla a centrocampo che innesca Tevez, bravo a fulminare Mirante da due passi, poi si ripete e concede il tiro a Vidal, che costringe sempre Mirante a una respinta poco ortodossa sulla quale si avventa il solito Apache per il raddoppio. Un uno-due che spezza la partita, con gli emiliani costretti a inseguire quando meno se lo aspettavano.

La ripresa si apre come si era chiuso il primo tempo, e così Donadoni cambia modulo e interpreti. E le cose cambiano improvvisamente. Merito del gran gol di Molinaro, che controlla una palla in uscita dall'area e si inventa un gran sinistro al volo che gela Buffon e interrompe a 551 minuti l'imbattibilità bianconera. L'euforia emiliana potrebbe spegnersi subito visto che Amauri si becca un rosso diretto per una gomitata a Chiellini, costretto a un bendaggio alla testa. La Juve, così, pensa di avere il gioco in mano e invece, nonostante diverse occasioni per chiudere definitivamente la contesa (la più clamorosa nei piedi di un impacciato Llorente), finisce per complicarsi la vita da sola. Ci vuole un super Buffon a negare il 2-2 allo scatenato Molinaro, a cui segue una mischia furibonda in area, dove Parolo chiede un rigore per un contrasto con Bonucci. Tutto bene quel che finisce bene allora? Purtroppo per la Juve no, perché attorno alla mezz'ora Tevez si becca un cartellino giallo (sbracciata contro Paletta), che lo costringerà a saltare il big-match di domenica sera a Napoli. E questo, visto lo stato di forma dell'argentino, è un gran bel problema.



LE PAGELLE

Buffon 7 Due soli interventi, entrambi su Molinaro, ma assolutamente decisivi

Pogba 6,5 Il turno di riposo forzato gli ha fatto bene e a tratti è straripante. Perdesse qualche pallone in meno...

Tevez 7,5 Prima il gol 17, poi il 18, e il sorpasso a Immobile, ma quel giallo è un peccato che pesa come un macigno

Mirante 5,5 Non colpevole, ma sicuramente complice sui due gol di Tevez

Molinaro 7 Nell'urlo dopo il gol c'è forse la rabbia per non essere stato apprezzato a dovere ai tempi della Juve. Sta di fatto che sfodera una delle sue migliori partite di sempre e un gol capolavoro

Biabiany 5,5 Se sei veloce, ma contro la Juve non copri, finisce che fai più danni che cose buone

IL TABELLINO

JUVENTUS-PARMA 2-1

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Lichtsteiner 6 (25' st Isla 6), Vidal 5,5, Pirlo 6 (21' st Marchisio 6), Pogba 6,5, Asamoah 6,5; Llorente 5 (28' st Quagliarella 6), Tevez 7,5. A disp.: Storari, Rubinho, Mattiello, Penna, Padoin, Vucinic, Osvaldo. All.: Conte 6,5

Parma (3-5-2): Mirante 5,5; Lucarelli 5 (15' st Cassani 6), Paletta 6, Felipe 5,5; Molinaro 7, Obi 5 (15' st Acquah 5,5), Marchionni 6 (34' st Schelotto 5,5), Parolo 6, Biabiany 5,5; Cassano 5,5, Amauri 5. A disp.: Bajza, Pavarini, Galloppa, Gobbi, Sall, Palladino, Mauri, Cerri, Jankovic. All.: Donadoni 6,5

Arbitro: Banti

Marcatori: 25', 32' Tevez (J), 17' st Molinaro (P)

Ammoniti: Obi, Cassani, Acquah (P), Asamoah, Vidal, Tevez (J)

Espulsi: Amauri (P)