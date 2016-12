Tevez torna in Nazionale: amichevole l'11 ottobre con il Brasile

16:06 - I gol di questo avvio di stagione sembrano aver convinto il Tata Martino: Carlitos Tevez tornerà in Nazionale per l'amichevole con il Brasile del prossimo 11 ottobre. La notizia non è ancora ufficiale, ma praticamente certa. Il ct dell'Argentina sta lavorando a una lista di 35 giocatori, che sarà snellita a 22-25 entro la fine della settimana. Il nome dell'Apache sarà presente. Tevez non gioca una gara con l'Albiceleste dal luglio del 2011.

Si trattava di un match di Coppa America (perso) contro l'Uruguay, in cui sbagliò anche un rigore. Sono trascorsi 40 mesi: un tempo d'attesa lunghissimo per Carlitos, che ha saltato anche gli ultimi Mondiali. Colpa di un feeling mai sbocciato con l'ex ct Sabella e di una "rottura" con parte dello spogliatoio. Anche se l'Apache ha negato nei giorni scorsi di aver avuto contrasti con Messi (anzi i due si sono incontrati di recente e hanno discusso di tutto). Il rientro in Nazionale avverrà dalla porta principale anche grazie alle superbe prestazioni sfoderate con la maglia della Juve (tre gol nelle ultime due gare): l'Argentina affronterà il Brasile in Cina il prossimo 11 ottobre e a Hong Kong il 14. L'Afa (federazione argentina) sta già lavorando al visto del giocatore, in modo tale da renderlo disponibile per quella data.

In attacco, potrebbe tornare anche Mauro Icardi, che nelle ultime settimane ha impressionato positivamente il Tata Martino: "Finalmente parla coi gol" era stato il commento dell'ex tecnico del Barcellona dopo la tripletta di Maurito al Sassuolo.