Tevez, niente Argentina: Martino convoca Roberto Pereyra

13:56 - Niente da fare per Carlitos Tevez: l'Apache non è stato convocato per far parte della nazionale argentina nelle amichevoli contro Brasile e Hong Kong. Tata Martino ha dunque prolungato il suo esilio dall'Albiceleste che dura ormai da quaranta mesi. Niente chiamata anche per l'interista Mauro Icardi mentre nella lista dei diciannovi convocati figurano gli "italiani" Roberto Pereyra, il Pipita Higuain, Lucas Biglia e Sergio Romero.

Niente da fare dunque per l'Apache che dovrà ancora aspettare per tornare a vestire la maglia della sua Nazionale. "Verrà chiamato più avanti" assicura il quotidiano argentino Olè, ma ora è il momento del compagno di squadra Roberto Pereyra che andrà ad aggiungersi agli undici vicecampioni del mondo sconfitti dalla Germania in Brasile.