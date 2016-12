Tevez: e ora, porte aperte in Nazionale

17:50 - Il primo passo l'ha fatto lui, Carlitos Tevez: da un anno, e con la maglia della Juventus, campione ritrovato. Il secondo è di Lionel Messi, per il quale -si diceva- c'è una sorta di preclusione (personale) nei riguardi dell'Apache: ma i due visti insieme a Monza, per il Gp di F.1, hanno fugato quel dubbio. Il terzo (passo) di Tata Martino, il neo ct dell'Argentina: ha evitato Tevez alla prima convocazione di inizio settembre, ma alla prossima -così dicono a Buenos Aires- ci sarà spazio per lo juventino.

E così dopo il ritorno al gol in Champions League (5 anni e 5 mesi dopo l'ultimo), ecco che per Tevez si possono riaprire le porte della Nazionale, dopo 3 anni e 2 mesi, visto che la sua ultima partita risale al 16 luglio 2011, Coppa America, finita 1-1 fra Argentina e Uruguay, e vinta dagli uruguagi ai rigori.

"Vedo Tevez come un numero 9", ha detto nei giorni scorsi Martino. Il che significa, tatticamente, al livello di Higuain e Aguero. Vedremo chi la spunta.