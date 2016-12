Tevez: "Conte è la Juve, lo pensano tutti"

10:37 - "Conte è la Juve". Parola di Carlitos Tevez. L'Apache si schiera con l'allenatore che lo ha fatto rinascere. "Credo che oggi come oggi lo pensino tutti, dal direttore a tutti gli altri - ha detto l'attaccante bianconero. Poi testa all'ultima fatica e all'obiettivo che rimane da conquistare: "Siamo pronti per affrontare il Cagliari, consapevoli di poter raggiungere la quota record dei 102 punti. Scenderemo in campo con serietà determinazione".

"Sappiamo che in Italia mai nessuno è riuscito a fare tanti punti e siamo pronti a provarci. L'anno prossimo? Ora penso alle vacanze - ha aggiunto Tevez a Sky - La prossima stagione sarà faticosa". "Come dice il mister - le parole di Osvaldo pubblicate sul sito ufficiale della Juve - Forse ora non ci rendiamo bene conto di quanto siamo riusciti a fare, ma tra qualche anno, pensando di aver fatto parte di questa Juve, non potremo che provare orgoglio". "Ora pensiamo ad arrivare a 102 punti - gli fa eco Isla - e poi godiamoci la festa. Dopo un primo anno molto difficile, in questa stagione ho trovato più spazio, ma so che non ho ancora dato quanto posso. Quindi voglio continuare a lavorare sodo e a dare il massimo per far vedere a tutti chi è il vero Isla".