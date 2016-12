17:55 - Tredici, 13, punti di sutura in testa per Michael Bradley. L'ex centrocampista della Roma si è infortunato in uno scontro di gioco durante il match vinto 1-0 dal suo Toronto contro il Dc United, la squadra di Erick Thohir. Lo statunitense è rimasto eroicamente in campo per tutti i 90' nonostante la ferita.