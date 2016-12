Tegola Fiorentina: nuovo stop per Giuseppe Rossi

13:58 - Brutta notizia per Montella e per la Fiorentina. Giuseppe Rossi è infatti alle prese con una contrattura muscolare ai flessori della coscia e sarà dunque costretto a saltare la gara di Varsavia contro il Real Madrid in programma sabato sera. Pepito resterà a Firenze e verrà sottoposto agli accertamenti del caso, da cui uscirà l'esatta entità dell'infortunio. Uno stop che non ci voleva per Rossi, reduce da un ottimo inizio di stagione.

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA

"ACF Fiorentina comunica che l'atleta Giuseppe Rossi, nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato una contrattura muscolare ai flessori della coscia. Per tale motivo l'atleta non sarà convocato per la gara a Varsavia, in attesa di meglio quantificare l’entità dell'infortunio con gli accertamenti diagnostici del caso"