Tavecchio si difende: "Io trattato peggio dell'assassino di Kennedy"

22:51 - Lee Harvey Oswald e Carlo Tavecchio. Apparentemente due personaggi lontani. Il primo è nella storia per aver ucciso il presidente americano Kennedy, l'altro nei libri di storia forse non ci finirà mai, ma si è "lanciato" in un paragone scomodo. Alle accuse di razzismo per la sua frase sugli stranieri "mangia banane" il candidato alla presidenza Figc risponde dicendo che "l'assassino di Kennedy è stato trattato meglio". Frase coraggiosa.

Intanto si allarga il fronte del no e Tavecchio inizia a riflettere: "Davanti a un non consenso di una Lega importante si farebbero altre considerazioni". E' la risposta data alla Rai ai microfoni di Radio 1 alla domanda su cosa farebbe se domani l'assemblea della Lega Pro di Firenze gli ritirasse l'appoggio. "E non a caso, non andrò all'assemblea per non influenzarli", ha aggiunto Tavecchio ribadendo di non avere "cambiali da pagare, né padroni".



A Firenze non sarà presente neanche l'altro candidato Albertini, che a sua volta ha smentito con forza l'ipotesi di accordi in vista dell'elezione alla presidenza Figc: 'Leggo di possibili accordi che mi riguardano. Non baratto nessuna poltrona per le mie idee - ha tuonato l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale - Il palazzo del potere continua a scricchiolare. Tanti si stanno allontanando, rimangono le solite facce''. Fermo sulla posizione a favore del n.1 della Lega Nazionale Dilettanti, l'amministratore delegato del Parma Pietro Leonardi: ''Per come il Parma è stato trattato in questi ultimi due anni, noi guardiamo ai fatti, non alle parole. I fatti sono che l'assemblea di Lega ha deciso una linea e noi da quella linea non ci discostiamo, confermando il sostegno a Carlo Tavecchio''.