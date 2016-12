Tavecchio o Albertini? La Lega di A non sceglie

11:14 - Chi sarà il nuovo presidente della Federcalcio? La Lega di Serie A, che dirà la parola più importante e decisiva in materia, ha scelto la strada del compromesso, onde evitare una scelta sicura. Così ha affidato a Claudio Lotito (che guida la cordata pro-Tavecchio) e ad Andrea Agnelli (cordata per Demetrio Albertini) la stesura delle linee di programma per la candidatura della Lega di A. Fra le altre decisioni, una curiosa: dalla prossima stagione, sulle maglie di gioco ci sarà un quarto spazio per un quarto sponsor.

"Agnelli e Lotito, che già hanno proficuamente lavorato per i diritti tv, sono stati incaricati di mettere insieme le linee programmatiche della Lega di serie A per il futuro presidente federale". Lo ha annunciato il presidente di Lega Maurizio Beretta.

La decisione di stilare un programma di indirizzo per il nuovo presidente Figc è stata presa dall'Assemblea della Lega di A, al termine della quale Beretta ha annunciato che l'incarico è stato dato ai due presidenti, di Juve e Lazio. Andrea Agnelli e Claudio Lotito nei giorni scorsi avevano espresso visioni opposte sulla candidatura di Carlo Tavecchio alla guida della Federcalcio.

Poi le altre delibere della Lega. Con una novità: la Lega di Serie A apre al quarto sponsor sulle divise da gioco. "L'assemblea ha preso all'unanimità una delibera per chiedere alla Figc di cambiare l'articolo 72 delle Noif, la norma sugli sponsor di maglia, introducendo 200 centimetri quadrati sulla parte posteriore della maglietta, sotto il numero", ha spiegato Beretta.



Si è anche votato anche a favore della riduzione da quattro a tre delle deroghe per i giocatori fuori quota nelle squadre Primavera.

E' stata invece rinviata la discussione all'ordine del giorno sull'invito a offrire per i diritti tv internazionali del triennio 2015/18. "Sono cominciate riflessioni in commissione, se ne riparlerà dopo l'estate", ha detto Beretta. I club di Serie A si sono dati nuovamente appuntamento giovedì 24 luglio alle 15.