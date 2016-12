Tavecchio, Lazio e Inter esultano

18:14 - C'è chi esulta per l'elezione di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc: tra questi Lazio e Inter che hanno espresso la loro soddisfazione. I biancocelesti l'hanno fatto tramite il loro presidente Claudio Lotito: "Una vittoria anche di Lotito? Non è una vittoria di una persona, ma del calcio e della possibilità di rinnovarlo". Per i nerazzurri nota sul sito ufficiale: "C'è soddisfazione. In bocca al lupo e buon lavoro".

LOTITO: "C'E' UN PROGRAMMA"

"C'è un programma - aggiunge - e mi auguro sia condiviso anche con le componenti tecniche, me lo auguro perché fino adesso non hanno dimostrato disponibilita' ad allargare il consenso". Lotito parla anche della spaccatura in Lega di Serie A: "In tutte le associazioni ci sono posizioni maggioritarie e minoritarie - spiega il patron laziale -. Mi sembra che i dati parlino da soli. La dialettica è salutare altrimenti diventa un regime. La dialettica messa in campo poteva avere toni diversi ma mi auguro che anche le componenti minoritarie assumano un senso di responsabilita' e condividano, cosa che hanno già fatto a livello programmatico, la persona di Tavecchio".

INTER: "IN BOCCA AL LUPO"

"F.C. Internazionale esprime la propria soddisfazione per l'elezione di Carlo Tavecchio a Presidente della Federcalcio. In un momento in cui l'intero sistema calcistico italiano ha bisogno di forti segnali di cambiamento, il programma che il nuovo Presidente ha presentato riscuote la nostra piena approvazione. Ed è proprio sottoscrivendo quel programma che l'Inter si vuole impegnare con i nuovi vertici della FIGC nel riportare il gioco del calcio al centro del progetto, così come Tavecchio ha dichiarato di voler fare. La lotta contro la violenza, la riforma dei campionati, la nascita delle seconde squadre per trovare sbocchi immediati ai giovani che escono dal Settore Giovanile, la competitività della serie A nei confronti dei più importanti campionati stranieri, sono solo alcuni dei punti che il nuovo Presidente intende sviluppare. Ci sono diverse parole chiave da sottolineare: competitività, sviluppo, formazione, sicurezza. Noi, come Inter, scegliamo 'insieme'. Perché come ha dichiarato Tavecchio: "nulla è impossibile se si lavora insieme'. A lui, dunque, i migliori auspici e l'in bocca al lupo per il duro lavoro che lo attende".