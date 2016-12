Tavecchio, la Figc archivia indagine sulle frasi razziste

13:20 - Il procuratore federale della Figc, Stefano Palazzi, ha archiviato l'indagine sul neopresidente Carlo Tavecchio per la frase sui "mangiabanane'' pronunciata il 25 luglio scorso. La motivazione spiega che "non sono emersi elementi disciplinari a carico di Tavecchio". Si aggiunge poi anche che non sono stati rilevati "fatti di rilievo disciplinare sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo".