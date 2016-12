Tavecchio: "Io vado avanti". Albertini: "Vedremo Malagò, poi..."

20:07 - Nel bel mezzo della polemica per le sue parole nella presentazione della candidatura a presidente della FIGC, parla lui, Carlo Tavecchio. In una sua intervista all'Ansa interviene deciso spiegando di non aver parlato di extracomunitari e banane in senso razzista. E sul ritiro della candidatura dice: "Ho l'appoggio delle Leghe, vado avanti". Polemiche che non si spengono. Di tirarsi indietro Tavecchio non ne vuole proprio sapere.

Aggiunge, poi: "Ho prestato molta attenzione in questi giorni sulle polemiche dovute alle mie parole, dette senza alcun intendimento offensivo. Ho tratto molti insegnamenti e ho voluto condividerli con i rappresentanti delle componenti che appoggiano la mia candidatura, ricevendo pieno sostegno. Ho apprezzato la sensibilità sul tema del razzismo e mi auguro si possa ripartire proprio da questa sensibilità per avviare un programma di educazione sportiva di lotta contro ogni forma di discriminazione nello sport, come ho fatto nella Lega Dilettanti dal 1999".

E poi: Ho fatto un'uscita infelice, lo so. Ho sbagliato e ho chiesto scusa, una, due, dieci e venti volte. Il fatto resta, purtroppo. E qui voglio dire una cosa: che pochi hanno fatto quello che ho fatto il per il Terzo Mondo. Ho lavorato per fare in modo che diecimila extracomunitari potessero giocare nei nostri campionati dilettanti. E questa è la realtà del nostro calcio. Pochi hanno fatto quello che ho fatto io".

ALBERTINI: "VEDIAMO COSA SUCCEDE"

Demetrio Albertini ai microfoni. Si parla del caso-Tavecchio. "La frase si commenta da sé, è un dispiacere per tutti. Ci mette in difficoltà a livello internazionale e noi dirigenti dobbiamo dare il buon esempio, prima di tutto. Cosa cambia per me? Ho l'appoggio di calciatori e allenatori e di tanti presidenti. Non vado oltre"

Il voto, sono cambiate le posizioni? "Non lo so, ho letto. Non ho fatto verifiche in queste ore".

Ipotesi: c'è il rischio commissario? "Siamo sempre su ipotesi. Io non voto, non votA Tavecchio, queste possibilità le hanno gli elettori. Ci saranno incontri, faremo il punto. Da qui a giovedì vediamo, giovedì incontriamo Malagò, poi ne sapremo di più".

La posizione Fifa cosa cambia per voi? "Noi siamo una delle Federazioni più in evidenza nella Fifa, quello che è accaduto mi spiace molto. Ma su certe cose, come il razzismo, la Fifa ha tolleranza zero".

Albertini rimane in corsa per la presidenza. "Certo, l'ho detto subito e prima di Tavecchio".

I programmi suoi e di Tavecchio: "Le priorità in queste momento riguardano il prodotto calcio, i giovani, Coverciano, l'insegnamento. Io e Tavecchio su questo concordiamo".