Tavecchio, gaffe razzista. Poi le scuse

12:10 - La gaffe razzista di Carlo Tavecchio. Nel corso dell'assemblea estiva dei Dilettanti il candidato alla presidenza della Figc è incappato in un'uscita davvero infelice parlando degli extracomunitari che giocano in Italia: "L'Inghilterra rispetto a noi è un'altra cosa: individua dei soggetti che possono entrare in base alla loro professionalità. Da noi invece arriva 'Opti Pobà', che prima mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio".

Un esempio mal riuscito e anche piuttosto sgradevole in tema di politica d'immigrazione da parte del principale favorito alla successione di Giancarlo Abete. Tavecchio, per la verità, ha voluto prontamente rettificare le sue parole: "Le banane? Non mi ricordo neppure se ho usato quel termine, e comunque mi riferivo al curriculum e alla professionalità richiesti dal calcio inglese per i giocatori che vengono dall’Africa o da altri paesi. Se qualcuno ha interpretato il mio intervento come offensivo, me ne scuso. La mia vita è improntata all'impegno sociale, al rispetto delle persone e al volontariato: in particolare in Africa". Ma la brutta figura resta.