Tavecchio: "Conte è un condottiero e un investimento per il Paese"

18:51 - Il primo successo di Carlo Tavecchio, da poco eletto presidente della Figc, è Antonio Conte: "Io lo definisco un condottiero. Era la persona che ci voleva per dare una scossa alla nostra situazione. Le polemiche sull'ingaggio? Resto meravigliato. Non capiscono che il Paese è addormentato e questo è un investimento anche sul marchio Italia". Sull'apporto di Puma: "Conte spenderà in Italia fondi che vengono dagli Usa, ma non avrà pressioni".

La cosa che ha colpito maggiormente della nomina del nuovo ct, è senza dubbio il lauto ingaggio, in parte pagato dallo sponsor tecnico: "A noi interessava un grande tecnico e l'abbiamo avuto con condizioni convenienti - ha spiegato Tavecchio nell'intervista concessa a 'Radio 24' -. Puma non farà nessuna formazione. Cosa cominciamo a farneticare... Avevamo bisogno di un tecnico, il più grande, e l'abbiamo". Poi si tocca l'argomento stage: "Bisogna fare un discorso di italianità. I club devono capire che la Figc è anche il loro marchio. La Nazionale rappresenta tutti".

CONTE LUNEDI' SERA A ROMA

Ultime ore di vacanza in Croazia per Antonio Conte: il nuovo ct azzurro sarà a Roma lunedì sera. Martedì è prevista, oltre alla presentazione ufficiale, una riunione con lo staff personale e quello della federcalcio in vista delle due partite di inizio settembre: il 4 in amichevole con l'Olanda a Bari, il 9 nella gara d'esordio delle qualificazioni europee a Oslo contro la Norvegia. La struttura federale ha predisposto la doppia trasferta secondo lo schema consueto in passato (raduno a Coverciano, ritorno in Toscana dopo l'amichevole e partenza per la Scandinavia il giorno prima della partita), ma non è escluso che Conte pretenda modifiche. Molto dipendeà anche da come il presidente federale, Carlo Tavecchio, intenderà impostare il lavoro del Club Italia, per il quale è decisamente intenzionato a mantenere per sé la delega. Intanto nell'organico del gruppo di lavoro di Conte (con lui ci sono i vice Alessio e Carrera, e il preparatore atletico Bertelli) c'è da riempire ancora una casella, quella dell'allenatore dei portieri. Il suo collaboratore storico per questo ruolo è infatti rimasto alla Juve.