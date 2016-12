Tata Martino a Icardi: "Bene così, parla coi gol"

17:48 - A proposito di Icardi, dei gol, di Wanda Nara, del gossip: parla Tata Martino, ct dell'Argentina. "A me costa porre delle condizioni ad un giocatore per questioni che nulla hanno a che fare con il calcio. I giocatori devono essere calciatori, e devono fare parlare di sé per quanto fanno in campo, come ad esempio ha fatto domenica quando ha segnato tre gol, e non per altre cose. Comunque, io non sono il tipo che dice alle persone cosa devono fare della loro vita". Giusto. Sono le parole del ct argentino, riguardano l'immediato futuro di Icardi in Nazionale. Sono le parole che avrebbe detto (e che dice) Walter Mazzarri, da 14 mesi alla prese con il fenomeno-Icardi, nel mare di cose che lo riguardano e che, nelle ultime settimane, riguardano soltanto i gol. Meglio per lui, Maurito. E per l'Inter. Comunque sia, parole illuminanti da parte del padrone della panchina dell'Albiceleste. Che sta pensando a Icardi così come al ritorno di Tevez.