Tapiro d'oro per Cassano: "Volevo andare alla Samp". Poi: "Prandelli, io esisto"

10:28 - Antonio Cassano ha ricevuto il suo settimo Tapiro d’oro per le avance alla Sampdoria. L’attapirato attaccante del Parma, intercettato a Collecchio da Valerio Staffelli, ha detto: "Io volevo tanto andare a Genova, però sto bene anche qua, non se ne fa niente". Cassano, per ora non convocato in Nazionale, ha poi inviato un videomessaggio al ct azzurro Cesare Prandelli: "Si ricordi che Cassano esiste sempre".