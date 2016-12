Taarabt: "Io e Mario, vi racconto perché ha pianto"

10:36 - Adel Taarabt, le sue confessioni dopo un esordio da sogno. "E’ un sogno essere al Milan, e segnare all'esordio è fantastico, spero sia solo l'inizio di una bella avventura. E’ stato il mio gol più importante perché l’ho fatto con la maglia rossonera. Un gol alla Zidane? E’ sempre stato un mio idolo". "Seedorf mi aveva detto che mi faceva fare tre allenamenti e poi mi faceva giocare contro il Napoli. Ho ancora quattro mesi per dimostrare di poter giocare in questa squadra perché io voglio rimanere al Milan".



"Balotelli? Non l’ho visto piangere, ma credo che stia attraversando un periodo particolare, voleva segnare a Napoli per sua figlia. Dobbiamo stargli vicino, è un grande giocatore che ha bisogno di amore e noi abbiamo bisogno di Mario. Io e lui abbiamo già legato, mi sta aiutando molto. Abbiamo passeggiato insieme a Napoli, gli ho chiesto se voleva venire con me, lui mi ha detto che doveva chiedere a Seedorf e così poi siamo usciti dal retro per non farci riconoscere perché Mario in Italia ha una popolarità incredibile". "Al Fulham non so perché non giocavo, ora sono al Milan. Giocare a San Siro venerdì contro il Bologna sarà eccezionale, e poi contro l'Atletico lo sarà ancora di più. Io in Champions League non ho mai giocato e quindi sarà un momento davvero indimenticabile".