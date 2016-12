Svezia, niente squalifica per Ibrahimovic per la gomitata

19:46 - "Datemi 40 giornate", così Zlatan Ibrahimovic aveva ironizzato dopo la gomitata rifilata ad Alaba nel corso della gara contro l'Austria. In molti si aspettano un provvedimento pesante nei confronti dell'asso svedese e invece l'Uefa -così trapela- potrebbe sorprendere tutti. Secondo Le Parisien non ci sarà nessuna sanzione contro Ibra dato che si è trattato di "un incidente che non è stato riportato sul referto di gara".

"Nessuna procedura disciplinare verrà avviata". Una decisione, scriono i francesi, che permetterebbe al fuoriclasse del Psg di poter scendere in campo con la maglia della propria Nazionale nelle prossime gare di qualificazione europpe, in programma contro Russia (9 ottobre) e Liechtenstein (12 ottobre), entrambe a Solna. In tal caso, Ibrahimovic potrà così anche incrementare il suo record personale: dopo la doppietta all'Estonia è diventato infatti il bomber più prolifico della storia della Svezia con 50 reti.