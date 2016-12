Svezia, la rovesciata di Ibrahimovic diventa francobollo

18:55 - La notizia era stata data lo scorso novembre, ora è arrivata la conferma. Lo Stato svedese ha deciso di ringraziare il capitano della Nazionale Zlatan Ibrahimovic e dal 27 marzo stamperà francobolli raffiguranti le più belle azioni dell'asso del Psg con la maglia della Nazionale scandinava. Su tutti spicca quello che immortala la spettacolare rovesciata effettuata in amichevole contro l'Inghilterra del 14 novembre 2012. "Per me è un grande onore comparire su un francobollo - le parole di Ibrahimovic -, sono molto orgoglioso della scelta. Fino ad ora le lettere che ricevevo avevano raramente dei francobolli che mi piacessero. Adesso si cambia!".