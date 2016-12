Svezia: Ibra da record e gol di tacco 

16:14 - Spettacolare e unico: Zlatan Ibrahimovic. Il bomber con la doppietta all'Estonia ha raggiunto quota 50 gol con la Svezia, mai nessuno come lui: superato Rydell, attaccante degli anni 30. Splendida la rete del record: Ibracadabra non poteva fare una cosa normale. Cross rasoterra dalla destra, anticipo sul difensore e colpo di tacco con la palla in fondo alla rete. Show festeggiato con una maglia celebrativa: cartellino giallo, ma poco importa.