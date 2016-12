Supercoppa italiana in Qatar il 22 o 23 dicembre

10:39 - Si giocherà in Qatar la finale della Supercoppa italiana tra la Juve detentrice dello scudetto e il Napoli vincitore della Coppa Italia. In attesa della conferma ufficiale, l'unico dubbio riguarda la data dello svolgimento. I due club vorrebbero giocare a Doha lunedì 22 dicembre (al posto di martedì 23), con arrivo fissato per il venerdì precedente e conseguente anticipo degli impegni di campionato al giovedì: bianconeri a Cagliari, azzurri col Parma.

Ancora incerto anche l'orario di inizio: gli organizzatori spingono per le 19 italiane (21 locali), la Lega per le 20 (22).