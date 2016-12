Suarez: il Tas può accogliere il ricorso, Barcellona spera

15:07 - A Barcellona già sorridono. Il Mundo Deportivo rivela un'indiscrezione clamorosa. Il TAS, Tribunale Arbitrato dello Sport, può accogliere il ricorso del Barça contro la squalifica di 4 mesi di Luis Suarez dopo il morso a Chiellini in Italia-Uruguay del Mondiale appena concluso. Decisione riformata con la conferma della squalifica solo in nazionale. In caso di conferma il Barça potrebbe schierarlo da subito nel trio stellare con Neymar e Messi.

Finora il Barcellona non ha potuto godere delle giocate dell'ex Liverpool, visto che oltre alla squalifica di 4 mesi, Suarez al momento non può presenziare a nessun evento sportivo. Dunque, neanche negli allenamenti. Ma se questa indiscrezione dovesse essere vera allora ci sarà solo da allacciare le cinture perché il prossimo Clasico contro il Real Madrid si preannuncia spettacolare. Dalle parti del Camp Nou c'è grande attesa per la sentenza del TAS. "Forse" anche dalle parti di casa Suarez.