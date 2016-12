Suarez: il Tas conferma i 4 mesi di squalifica

17:52 - Niente sconti per Luis Suarez. Il Tas di Losanna ha infatti confermato la squalifica inflitta al giocatore uruguaiano per il morso a Chiellini ai Mondiali brasiliani. L'attaccante era stato squalificato nove turni dalla Fifa, con annesso divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio per quattro mesi. A Suarez è stata inflitta anche una multa di 85 mila euro. Il Tas ha però concesso all'attaccante di potersi allenare con i compagni.

Suarez, dopo la conferma della squalifica da parte del Tas, potrà esordire ufficialmente con la maglia del Barcellona non prima del 26 ottobre. Quel giorno, salvo anticipi o spostamenti nel calendario della Liga, si giocherà il Clasico fra i blaugrana e il Real Madrid al Bernabeu. L'unica concessione rispetto al primo verdetto della Fifa è la possibilità di allenarsi con i nuovo compagni del Barcellona, cosa che finora Suarez non è mai riuscito a fare. Inoltre, il Pistolero potrà anche giocare le gare amichevoli, a partire dal Trofeo Gamper in programma lunedì contro il Club León de Guanajuato.

La reazione del Barcellona alla sentenza del Tas di Losanna non si è fatta attendere. In merito a quanto comunicato dal Tribunale, il club blaugrana "comunica che Luis Suarez si aggregherà ai compagni per l'allenamento di venerdì mattina alle 9.30. Allo stesso tempo comunica che Suarez sarà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Barça lunedì, al Camp Nou, prima del Trofeo Gamper".