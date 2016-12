Suarez al Barcellona: la stampa inglese si scatena

15:06 - Ora è ufficiale: Luis Suarez va al Barcellona. E la stampa inglese, che non è mai particolarmente "tenera", passa all'attacco, scoperchiando un vero e proprio "vaso di Pandora". Il "Daily Mail" definisce l'attaccante un "imbroglione, violento e razzista": non più morbidi i giudizi degli altri tabloid, sui quali spunta addirittura un simbolo del Barcellona mordicchiato. Per Suarez inizia una nuova vita. Forse.

Una curiosità in più? L'attaccante del Barcellona non potrà essere presentato al Camp Nou, a causa del "DASPO" inflitto dalla FIFA. Salterà anche i primi match, sempre a causa del provvedimento disciplinare per il morso a Chiellini, ma formerà con Messi e Neymar un'attacco dal potenziale pressochè infinito.

LA HOME PAGE DEL "DAILY MIRROR"