Suarez, 5 ore al Tas. Sconto di due mesi?

18:23 - Cinque ore nella sede del Tribunale arbitrale dello sport (Tas), a Losanna, per tentare la via dello 'sconto'. Luis Suarez ha trascorso tutta la mattinata davanti ai giudici del Tas, spalleggiato dai suoi avvocati, spiegando perché ritiene eccessiva la punizione (nove turni di squalifica con la nazionale uruguaiana e quattro mesi di totale inattività agonistica), fino al 24 ottobre inflittagli dalla Fifa per il morso alla spalla di Giorgio Chiellini, durante l'incontro con l'Italia al Mondiale in Brasile.



Camicia a quadretti bianchi e blu, zainetto nero in spalla, l'attaccante acquistato dal Barcellona (che a causa della squalifica non l'ha potuto ancora presentare) è entrato ed uscito dalla sede del Tas senza aprire bocca, accompagnato da due legali. Prima di allontanarsi su un monovolume nero, si è concesso solo qualche autografo sui palloni che alcuni bambini gli offrivano.

Dopo l'udienza di oggi, non è stato precisato quando giungerà la decisione dei giudici di Losanna, che comunque dovrebbe arrivare prima della metà del mese, ovvero la settimana prossima.

Il Barcellona spera in un dimezzamento della pena a livello di club (da 4 a 2 mesi), così da poter utilizzare Suarez già a fine agosto. Per la Nazionale, non si prevedono sconti rispetto alle nove gare di squalifica.