Strootman infortunato: le reazioni dal mondo Roma 

15:33 - Tutta la Roma si è stretta immediatamente attorno a Kevin Strootman dopo aver appreso del grave infortunio al ginocchio che ha colpito il giocatore olandese. "Un abbraccio e un grande in bocca al lupo, la sua sarà un'assenza pesantissima" ha twittato Benatia. Gli hanno fatto eco Radja Nainggolan "Tornerà più forte di prima", ma anche avversari come il milanista De Jong "Non mollare mai". L'hashtag utilizzato è #ForzaKevin.

I tempi di recupero, non ancora ufficializzati, si aggirano sui nove mesi. Addio Mondiali, finale di stagione e inizio della prossima. Una tegola pesantissima per la Roma, ma anche per lo stesso giocatore come spiegato da Van Gaal in Olanda. La solidarietà è subito partita sui Social Network, Twitter in particolare con i compagni di squadra dell'olandese che hanno voluto far sentire la propria vicinanza a Strootman. "Perdiamo un grande campione" ha commentato Nainggolan; "Forza Kevin, torna presto" ha scritto Castan mentre Pjanic ha twittato "Sii forte, amico mio. Puntuale anche il messaggio di auguri della società capitolina: "La Roma, i tuoi compagni e i tifosi giallorossi sono con te: ti aspettiamo!". Sullo stesso social poi sono stati innumerevoli i messaggi da parte di connazionali, avversari e società.