Strootman chiede aiuto a Totti: "Come hai fatto a guarire?"

10:02 - Un lunedì nero quello che ha vissuto Kevin Strootman dopo la lesione del crociato con interessamento dei due menischi nella sfida contro il Napoli. Il morale del centrocampista è sceso sotto i tacchi e allora ci ha pensato Francesco Totti, che ha dovuto lottare con lo stesso tipo di infortunio. I due hanno pranzato insieme a Trigoria: "Come hai fatto a guarire?" ha chiesto Strootman al capitano giallorosso.

In questi momenti la forza mentale è determinante e Totti lo sa bene, tant'è che fin da subito l'ha spronato a non mollare. Non lasciarsi andare equivale ad accettare l'infortunio e a combattere per il rientro. Nove mesi di stop sono tanti ma Strootman non è solo. Il popolo giallorosso si è immediatamente stretto intorno al n.6 e in queste ore il web sta organizzando una bella iniziativa per la partita contro l'Udinese: tutti all'Olimpico con la maglia orange di Strootman. Per farlo sentire meno solo, per lanciare messaggi che aiuteranno il centrocampista a rientrare con maggiore serenità. Chi tornerà sicuramente tra i disponibili è proprio Francesco Totti: il capitano giallorosso è pronto al rientro per la sfida casalinga contro i friulani.



STROOTMAN SU TWITTER: "GRAZIE A TUTTI"

"Voglio ringraziare i miei (ex) compagni di squadra, colleghi, tifosi e tutti quanti per il loro sostegno". Questo il messaggio pubblicato su Twitter da Strootman. "Da adesso mi concentrerò sul mio recupero per tornare più forte di prima".