Striscioni pro-De Santis, il padre di Ciro: "Indignato". La Procura apre un'inchiesta

12:49 - "Sono indignato, non riesco a capire come si possa difendere una persona che secondo me è un terrorista che ha sparato contro tre persone". Così Giovanni Esposito, il padre di Ciro, il tifoso del Napoli ferito nella sparatoria che ha preceduto la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, ha commentato il comportamento di chi ha esposto gli striscioni a favore di Daniele De Santis all'Olimpico durante la partita fra la Roma e la Juve.

GIOVANNI ESPOSITO: "SI DEVONO VERGOGNARE"

Oltre alle scritte nelle due curve, quali "Forza Daniele", "Daje' Danie'", in città sono comparse diverse scritte in difesa dell'ultras giallorosso accusato del tentato omicidio di tre supporter napoletani. "Non riesco a darmi una spiegazione - ha continuato Giovanni Esposito - nè a trovare una logica. Non esistono parole per descrivere queste persone. Mi auguro solo che i tifosi non siano tutti così: posso solo dire che si devono vergognare e ravvedere. Se la vedranno col Signore".

LEGALI DE SANTIS CHIEDONO LA SCARCERAZIONE

Intanto gli avvocati di Daniele De Santis hanno chiesto di svolgere un incidente probatorio sulla pistola al fine di cristallizzare le prove in caso di un processo. In particolare gli avvocati Tommaso Politi e Michele D'Urso hanno fatto istanza al gip Giacomo Ebner di svolgere accertamenti irripetibili sulla pistola utilizzata per fare fuoco contro Ciro Esposito e altri due supporter azzurri. Nell'istanza i penalisti chiedono di svolgere analisi sulle impronte digitali, su eventuali tracce biologiche e di polvere da sparo e sulla provenienza dell'arma, una 7,65 che aveva la matricola abrasa. L'iniziativa della difesa di De Santis, sospende, quindi, l'avvio degli esami balistici che era stata disposta dalla Procura. Gli avvocati dell'ultras romanista hanno annunciato, infine, ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione di De Santis.

LA PROCURA DI ROMA APRE L'INDAGINE

La Procura di Roma indagherà sugli striscioni di sostegno a Daniele De Santis e offensivi nei confronti dei napoletani apparsi ieri all'Olimpico. I pm hanno chiesto un'informativa della Digos sulle scritte tra le quali "Forza Daniele" e "Napoletano infame".

De Santis è accusato di avere sparato a tre tifosi partenopei nel pre-partita della finale di Coppa Italia. Obiettivo del pm Eugenio Albamonte è cercare di identificare gli autori degli striscioni. Nell'informativa della polizia potrebbero esserci riferimenti alle scritte comparse sui muri di Roma, sempre a sostegno di De Sanctis, corredate da croci celtiche.

All'Olimpico la scritta "De Santis libero" terminava con un punto esclamativo trasformato in ascia che ricordava un simbolo di formazioni di estrema destra.

50 MILA EURO DI MULTA ALLA ROMA

La Roma dovrà pagare 50mila euro di multa per "il lancio nel recinto di giuoco durante la gara di numerosi petardi, bengala e fumogeni ed il lancio di un petardo al termine della gara nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversari, 2) l’esposizione nel corso della gara nei settori denominati "Curva Nord" e "Curva Sud", di alcuni striscioni ("Daje Daniè", "Forza Daniele", "Napoletano Infame") inequivocabilmente oltraggiosi ed incitanti alla violenza per l’evidente riferimento ai sanguinosi fatti verificatesi in occasione della gara finale della Tim Cup". Queste le decisioni del Giudice Sportivo.