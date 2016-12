Striscioni e cori sull'Heysel: il giudice sportivo chiede indagine alla Procura Federale 

12:39 - L'ennesima domenica di vergogna del calcio italiano sarà approfondita dalla Procura Federale della Figc. Il giudice sportivo Tosel, infatti, ha chiesto un supplemento di indagini riguardo ai cori antisemiti, a quelli sull'Heysel e a quelli di discriminazione territoriale avvertiti sugli spalti durante Juve-Fiorentina e Napoli-Roma. A Torino i tifosi viola si sono presentati con lo striscione "-39" e intonato il coro 'Amo Liverpool'.

La curva bianconera, secondo la relazione di Tosel, ha risposto intonando un "insultante coro, dal biasimevole tenore antisemita" (è annunciata anche la presenza di un file audio-video dato che "non si è riusciti a distinguere chiaramente le singole parole"). Per questo il giudice sportivo manda al procuratore generale "affinché voglia acquisire, anche tramite l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno, e di riferire a questo Giudice ogni ulteriore circostanza utile per valutare la dimensione e la percettibilità di tale condotta, nonché in merito all’esposizione nel settore occupato dai sostenitori della soc. Fiorentina di una sorta di manifesto dal tenore asseritamente insultante la memoria della tragedia dell’Heysel".

Nel contesto di Napoli-Roma, giocata allo stadio San Paolo, gli ispettori della Procura Federale hanno invece avvertito "nel corso della gara (13°, 16°, 18° e 22° del primo tempo ed 1° del secondo tempo) i sostenitori della soc. Roma" indirizzare "ai sostenitori della squadra avversaria insultanti cori espressivi di discriminazione territoriale". Anche questo caso finisce negli uffici della Procura Federale che dovranno riferire ogni circostanza utile per "l’individuazione del settore occupato presso lo stadio Olimpico da tali sostenitori della società Roma".