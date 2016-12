Striscione Heysel: individuato il tifoso della Fiorentina responsabile

15:58 - E' stato individuato dalla Questura di Torino il tifoso della Fiorentina responsabile di avere esposto durante la sfida con la Juventus, uno striscione offensivo nei confronti della memoria delle vittime dell'Heysel. La Digos ha accertato che in realtà si è trattato di un grande foglio di carta ripiegato e nascosto in una tasca dal tifoso viola, per il quale sono state avviate le procedure che porteranno al Daspo.

"Sono in corso di completamento - precisa la questura di Torino, che ha diffuso un comunicato - le indagini volte alla completa identificazione del tifoso, che verrà deferito all'Autorità Giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità penali. Nei confronti del tifoso - aggiunge la questura - verranno avviate le procedure per l'irrogazione di un Divieto di Accesso agli impianti in cui si svolgono manifestazioni Sportive".