Strage in Ghana: arbitro ucciso dai tifosi

16:32 - Tragedia nel calcio africano. Kyei Andoh, arbitro ghanese di 21 anni, è morto dopo essere stato aggredito da alcuni tifosi. Al termine della partita Gold Stars-Naajoe United, valida per la terza Divisione ghanese, il direttore di gara è stato violentemente attaccato dai sostenitori della squadra di casa, scontenti del suo operato. Andoh è riuscito scappare dagli assalitori, ma a distanza di giorni è deceduto per le conseguenze delle ferite rimediate.

La famiglia di Kyei Andoh ha chiesto di aprire un'inchiesta per fare chiarezza sulla morte ma le dichiarazioni del fratello lasciano senza parole: "Sapevamo dell'aggressione, ci aveva quasi scherzato su per sdrammatizzare, qualche giorno dopo mi hanno chiamato per dirmi che mio fratello stava vomitando sangue ed era svenuto, subito dopo mi hanno informato della sua morte".

"Portiamoci la pistola"

Purtroppo quello del fischietto 21enne non è un caso isolato: solo nell'ultima stagione si segnalano circa una decina di casi di arbitri picchiati alla fine del match, nelle leghe minori, ma neanche troppo. Dwamena Evans, un ex arbitro ormai ritiratosi, racconta a una radio ghanese: "Nel giro di pochi mesi sono stato picchiato due volte: la prima mi sono spaventato, ma credevo fosse un episodio. Poche settimane dopo l'episodio si è ripetuto e non sono morto solo per fortuna. A quel punto mi sono ritirato. Gli arbitri ghanesi dovrebbero fare tutti come me, oppure iniziare ad arbitrare armati. Potrebbero portarsi un coltello o una pistola, per esempio". Una provocazione, ma che descrive con efficacia il clima di paura che si vive nel calcio ghanese.