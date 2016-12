Squalificati, Conte e Maran ammoniti con diffida

17:36 - Gianpaolo Tosel ha ammonito con diffida Antonio Conte e Rolando Maran. Sia l'allenatore della Juventus che quello del Catania sono stati espulsi per contestazioni contro l'arbitro. Il giudice sportivo di Serie A ha multato quarantamila euro Lazio per i cori contro Lotito e Seedorf. Gli insulti diretti all'allenatore del Milan e al Presidente biancoceleste sono indirizzati ai singoli e non configurano la discriminazione razzista.

Gianpaolo Tosel, giudice sportivo di serie A, ha squalificato per un turno otto giocatori: Bergessio (Catania), Dessena (Cagliari), Ghoulam (Napoli), Basta (Udinese), Demaio (Genoa), Donadel (Hellas Verona), Lulic (Lazio), Poli (Milan).