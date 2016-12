Spagna, Xavi lascia: "Un percorso fantastico"

14:00 - "Lascio la Seleccion. Saluto felice e auguro il meglio alla nazionale per il futuro". Le parole sono Xavi che, nella prima conferenza stampa della stagione con il Barcellona, ha colto l'occasione per annunciare il suo ritiro dalle competizioni internazionali con la Spagna. Il regista blaugrana lascia la casacca delle Furie Rosse dopo 133 presenze, 13 gol, una Coppa del Mondo (Sudafrica 2010) e due Europei (Austria-Svizzera 2008 e Polonia-Ucraina 2012).

Xavi, 34 anni, ha aggiunto di fronte ai cronisti: "E' stato un percorso meraviglioso per me, un grande orgoglio giocare per così tanti anni e aver ottenuto quei trionfi. Lascio con grande serenità e sono contento che la Spagna prosegue con Del Bosque. Auguro alla Seleccion il meglio e posso dire che ora avranno un tifoso in più".