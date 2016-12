Spagna, Tchako come Minala: all'Hercules c'è un "uomo" di 12 anni

17:09 - Tutto il mondo è paese. Se l'Italia si è stupita e interrogata con il caso di Minala, il quasi diciottenne camerunense della Lazio dall'aspetto di un uomo, anche la Spagna vive un caso simile. Nelle giovanili dell'Hercules c'è un gigante - proveniente sempre dal Camerun - chiamato Boris Tchako: alto 1,70 cm e con un peso di 60 chili. Ma dal club rassicurano: "Tutto in regola, ha 12 anni: ha solo una corporatura un po' più grossa dei suoi coetani". Tuttavia la Federazione valenciana non è convinta e non ha concesso la licenza: per ora non può giocare.

Un nuovo caso che ha scatenato commenti ironici sui social network con, ovviamente, l'immancabile collezione di fotomontaggi. Tuttavia Tchako, anche lui camerunense come Minala, spera di risolvere la questione in modo positivo, al pari del suo connazionale. Il laziale è riuscito anche ad esordire in Serie A. A Boris, oggi, basterebbe semplicemente giocare con i suoi "coetanei". Le foto non giocano certo a suo favore.