Spagna, stangata per Simeone: squalificato otto turni

18:34 - Costeranno cari a Diego Simeone i buffetti rifilati al quarto uomo durante la gara di ritorno di Supercoppa contro il Real Madrid. La Federcalcio spagnola ha infatti squalificato per otto turni l'allenatore dell'Atletico Madrid, reo di aver colpito l'assistente dell'arbitro dopo il ritardato rientro in campo di Juanfran in seguito a un infortunio. Il tecnico sconterà quattro giornate in Liga e quattro nelle prossime Supercoppe spagnole.

"Chi sbaglia, paga", aveva dichiarato Simeone alla fine della partita. E la Federcalcio spagnola l'ha preso in parola, calcando la mano. Il tecnico argentino era stato allontanato dal campo dopo solo 25' per un brutto gesto nei confronti del quarto uomo e poi, dopo il rosso, inferocito aveva anche invitato il pubblico a protestare contro il direttore di gara.



Un brutto episodio, che la Disciplinare ha deciso di punire duramente. Nel dettaglio, a Simeone sono state inflitte quattro giornate per i buffetti, due per le proteste reiterate, una per aver applaudito l'arbitro e un'altra per essere rimasto sugli spalti a guidare la squadra nonostante l'espulsione. L'Atletico dovrà fare a meno del suo tecnico contro Rayo, Eibar, Real Madrid, Celta in campionato e le eventuali future quattro edizioni della Supercoppa di Spagna.