Spagna, quanta abbondanza: la Nazionale degli esclusi

17:28 - Mercoledì sera, al Vicente Calderon di Madrid, l'Italia di Prandelli affronterà la Spagna campione di tutto in un'amichevole di lusso. Il tempo degli esperimenti è quasi finito, anche se qualche novità nelle due formazioni ci saranno. A sorprendere però, più che i nomi in campo è la lista degli esclusi di Del Bosque, sintomo della grande qualità ed abbondanza delle Furie Rosse. Da Borja Valero a Llorente, fino allo strapagato Torres.

Per capire al meglio la portata della bontà della rosa spagnola basta far parlare i numeri. Non quelli che scenderanno in campo, ma quelli di chi la partita la guarderà comodamente seduto sul divano di casa. Restando nel nostro orticello si può tranquillamente analizzare il rendimento stagionale di Borja Valero (Fiorentina), Callejon (Napoli) e Llorente (Juventus). Tre che con ogni probabilità avrebbero un posto fisso e assicurato in qualsiasi altra nazionale e che in Serie A stanno facendo la differenza. Borja Valero prima della contestata squalifica ha giocato 23 partite con la Fiorentina, condite da 5 gol e altrettanti assist, con una media voto quasi del 6,5. L'attaccante esterno del Napoli, Callejon, è andato in gol 9 volte in campionato con una media voto sopra la sufficienza. Meglio ancora Llorente che contro il Milan ha collezionato la presenza numero ventitré e il gol numero undici. Dopo un inizio difficile la sua media voto sfiora il 6,5. Come anticipato, i numeri parlano da soli. Questi però contano fino a un certo punto e Del Bosque, che i problemi di qualità non sa cosa siano, ha deciso di evitare a tutti un viaggio aereo e con buona probabilità il Mondiale in Brasile. I tre "italiani" però non sono in cattiva compagnia, anzi, con i soli "scarti" il ct spagnolo potrebbe costituire una squadra-bis da portare al Mondiale: la semifinale non sarebbe un'utopia.

LA SPAGNA NON CONVOCATA





DE GEA

(Manchester United)



CARVAJAL

(Real Madrid) PUYOL

(Barcellona)

INIGO MARTINEZ

(Real Sociedad) ARBELOA

(Real Madrid)

ILLARRAMENDI

(Real Madrid) BORJA VALERO

(Fiorentina)

CALLEJON

(Napoli)

TORRES

(Chelsea)

MATA

(Manchester United)



LLORENTE

(Juventus)











4-2-3-1 all. Del Bosque