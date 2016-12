Spagna, niente Italia per Llorente

15:44 - Tutto pronto in Spagna per la partita contro l'Italia. La grande novità sarà la presenza di Diego Costa, che potrà debuttare al Calderon con la maglia della Roja. Vicente Del Bosque ha preferito convocare l'attaccante dell'Atletico Madrid e lasciare a casa Llorente. Nella Spagna mancheranno anche Arbeloa, Villa e Torres. Saranno invece presenti Azpilicueta del Chelsea e Thiago Alcantara del Bayern Monaco.

Spagna-Italia, dunque, sarà il primo match di Diego Costa con la nazionale iberica. Il bomber dell'Atletico, al centro di una telenovela tra nazionale spagnola e brasiliana, era già stato chiamato da Del Bosque a novembre per le amichevoli in Guinea e Sudafrica, ma non aveva potuto giocare a causa di un infortunio. Al suo posto, il ct della Spagna convocò proprio Llorente, che ora è invece fuori dalla lista nonostante le ottime prestazioni con la Juventus. Pesanti anche le assenze di Villa e Torres, per i quali il mondiale brasiliano sembra più lontano.