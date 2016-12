Spagna, morto l'ex ct Aragones 

11:37 - La Spagna e il mondo del calcio piangono Luis Aragones. L'ex ct delle "Furie Rosse", campione d'Europa 2008, in Austria e Svizzera, dove eliminò ai rigori l'Italia di Donadoni nei quarti, è morto in una clinica di Madrid, all'età di 75 anni. ex calciatore e allenatore, dopo il campionato continentale, lasciò la nazionale spagnola per allenare fino al 2009 i turchi del Fenerbahce. A dicembre si era ritirato.



Aragones ha ottenuto grandi risultati anche sulla panchina dell’Atletico Madrid. Con i colchoneros è infatti salito sul tetto del mondo grazie alla vittoria della Coppa Intercontinentale nel 1974: i biancorossi, che piegarono gli argentini dell’Independiente dopo la doppia finale di andata e ritorno, avevano disputato il torneo in qualità di finalisti della Coppa dei Campioni a seguito della rinuncia del Bayern Monaco campione. Sulla panchina dell’Atletico Aragones ha inoltre vinto una Liga, tre Coppe di Spagna e una Supercoppa di Spagna. In patria ha allenato anche il Barcellona, club col quale ha vinto una Coppa di Spagna. Notevole anche il suo palmares da calciatore: tre edizioni della Liga e due Coppe di Spagna, tutte con l’Atletico Madrid. Aragones era un attaccante molto prolifico: tra il 1964 e il 1974 segnò 123 gol in 265 partite di Liga.