Spagna, maxi-premio per il bis-Mondiale, ma la stampa non è convinta

15:39 - Stanchi e appagati. Un premio da 730 mila euro a testa dovrebbe bastare per stimolare i Campioni del Mondo della Spagna. El Pais rivela che in caso di bis, dopo il successo di Sudafrica 2010, sarà questo il regalo per la Roja: 20% in più rispetto a 4 anni fa. Regalo forse necessario per caricare un ambiente giudicato più stanco di italiani e tedeschi, avendo giocato di più. Ma il bis è riuscito solo a due Nazionali nella storia: Italia e Brasile.

Gli azzurri sono stati i primi a vincere due volte consecutivamente il Mondiale con Vittorio Pozzo e Giuseppe Meazza nel 1934 e 1938. Dopo di noi c'è riuscito il Brasile di Didi, Vavà, Garrincha e Pelè, campione nel 1958 e ancora campione nel 1962, con Amarildo a sostituire O Rey infortunato. Piccola curiosità: da quando l'attuale Coppa del Mondo ha sostituito la vecchia Coppa Rimet mai nessuno è riuscito a vincere due edizioni di fila. Anche non vincere, comunque, non sarebbe un dramma per gli uomini di Del Bosque. Il premio per la finale sarà di 360 mila euro e per la semifinale di 180 mila euro. Non male.