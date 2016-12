Spagna, Llorente non convocato ai Mondiali 

14:03 - Non c'è Fernando Llorente nella lista dei 23 giocatori convocati dalla Spagna per i Mondiali brasiliani. Come previsto, l'attaccante della Juve è stato escluso dal ct Vicente Del Bosque, che gli ha preferito Diego Costa nonostante sia alle prese con un infortunio muscolare. Nella lista ci sono anche Torres e Villa. Fuori le punte Jesus Navas e Alvaro Negredo, il centrocampista Ander Iturraspe e i difensori Alberto Moreno et Dani Carvajal.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Iker Casillas (Real Madrid), Pepe Reina (Napoli), David De Gea (Manchester United).

Difensori: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Gerard Piqué e Jordi Alba (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Javi Martinez (Bayern Monaco), Raul Albiol (Napoli), Juanfran Torres (Atletico Madrid).

Centrocampisti: Sergio Busquets, Xavi Hernandez, Andres Iniesta e Cesc Fabregas (Barcellona), Xabi Alonso (Real Madrid), Koke Resurreccion (Atletico Madrid), David Silva (Manchester City), Juan Mata (Manchester United), Santi Cazorla (Arsenal).

Attaccanti: Pedro Rodriguez (Barcellona), Diego Costa e David Villa (Atletico Madrid), Fernando Torres (Chelsea).